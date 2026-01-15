15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
13:00
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
15:30
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Galatasaray pazarlık masasında: Fofana

Fofana transferi için Milan'a çıkarma yapan Galatasaray'a kapı 40 milyon Euro'dan açıldı. Milan kulübünün beklentisi bu rakamın altında değil. Galatasaray ise 30 milyon Euro bandında transferi bitirmek için pazarlık masasında...

Galatasaray pazarlık masasında: Fofana
İtalyan devi Milan, Galatasaray'ın talip olduğu Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana için kararını verdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fofana'nın, Milan'da önemli ve düzenli bir ilk 11 oyuncusu olduğu yazıldı. Milan'ın, bu nedenle 27 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 40 milyon euro olduğu kaydedildi.

Milan'ın, Fofana için, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ademola Lookman için Atalanta tarafından istenen 40 milyon Euro'ya yakın bir rakamla masaya oturmayı planladığı ifade edildi.


Galatasaray'ın ise bütçeyi 30 milyon Euro civarında tutarak Fofana transferini bitirmeye çabaladığı belirtiliyor.

Milan forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Fofana, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
