LeBron James, menajeri Rich Paul'ün Los Angeles Lakers'ın Austin Reaves'i Memphis Grizzlies yıldızı Jaren Jackson Jr. karşılığında takas etmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından konuyla arasına mesafe koydu.James, Atlanta Hawks karşısında alınan galibiyetin ardından ESPN'den Dave McMenamin'e yaptığı açıklamada, Rich Paul'ün görüşlerinin kendi düşüncelerini yansıtmadığını vurguladı.diyen James, sözlerine şöyle devam etti:Rich Paul, söz konusu takas senaryosunu Max Kellerman ile birlikte sunduğu "Game Over with Max Kellerman and Rich Paul" adlı podcast programının son bölümünde gündeme getirmişti.Paul, Lakers'ın Reaves'i, bazı süresi dolan kontratları ve 2031 ya da 2032 yılına ait bir birinci tur draft hakkını Memphis'e göndererek Jaren Jackson Jr. ve GG Jackson'ı kadrosuna katmasını önermişti.Austin Reaves'in, 2026-27 sezonu için geçerli olan 14,9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmesi bekleniyor. Reaves, bu yaz beş yıl ve 241 milyon dolar değerinde maksimum kontrat uzatma hakkına da sahip olacak.diyen Paul,ifadelerini kullandı.Paul ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:Kaynaklara göre, Reaves'in menajerlerinden biri Salı günkü maçın devre arasında Rich Paul'e yaklaşarak, podcast'te yapılan bu yorumlar hakkında yaklaşık beş dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.LeBron James ise Reaves ile arasındaki ilişkinin değişmediğini özellikle vurguladı.diyen James, sözlerini şöyle sürdürdü:James ayrıca, "Rich'in kendi bakış açısı var, benim de var. İkimiz de yetişkin insanlarız. Yetişkin insanların istedikleri şeyi söyleyebileceğini ve bunun başka birine mal edilmemesi gerektiğini herkesin anlaması lazım," ifadelerini kullandı.