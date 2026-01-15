15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-073'
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
15:30
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Fenerbahçe'ye Musaba'dan müjdeli haber

Fenerbahçe'nin Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynadığı kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Musaba'nın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

calendar 15 Ocak 2026 13:02
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye Musaba'dan müjdeli haber
Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanarak oyundan çıkan Musaba'nın sakatlığında ciddi bir durum söz konusu olmadığını belirtti.

Musaba'nın oyundan çıkmadan önce hissettiği ağrının ardından riske edilmemek için çıkarıldığı önerildi.

Hollandalı futbolcunun, hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçında görev verilmesi halinde oynayacağı öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
