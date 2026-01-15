Galatasaray'da Yusuf Demir tartışması!

Galatasaray'da gönderileceği açıklanan Yusuf Demir'in Ziraat Türkiye Kupası'da Fethiyespor karşılaşmasında ilk 11 başlayıp 90 dakika sahada kalması büyük eleştiri aldı.
Kulüp kaynakları Teknik Direktör Okan Buruk'un kendini göstermesi için Yusuf'a şans verdiği ama genç oyuncunun bu fırsatı yine kullanamadığı belirtildi.
Yusuf bilindiği gibi 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rapid Wien'den transfer edilmişti. Genç futbolcu ayrıca, Avusturya Milli Takımı'nda oynadığı için yabancı statüsünde yer alıyor.
Kulüp kaynakları Teknik Direktör Okan Buruk'un kendini göstermesi için Yusuf'a şans verdiği ama genç oyuncunun bu fırsatı yine kullanamadığı belirtildi.
Yusuf bilindiği gibi 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rapid Wien'den transfer edilmişti. Genç futbolcu ayrıca, Avusturya Milli Takımı'nda oynadığı için yabancı statüsünde yer alıyor.