15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-079'
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
15:30
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Trae Young'ın dönüşü, All-Star arasının sonrasına kaldı

Yıldız oyuncu Trae Young'ın Washington Wizards formasıyla yapacağı ilk maç bir süre daha ertelendi.

15 Ocak 2026 13:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Yıldız oyuncu Trae Young'ın Washington Wizards formasıyla yapacağı ilk maç bir süre daha ertelendi.

27 yaşındaki yıldız oyun kurucunun, hâlâ diz iç yan bağ (MCL) zorlanması ve uyluk kasında (quad) aldığı darbe nedeniyle iyileşme sürecinde olduğu ve NBA All-Star arasının ardından yeniden değerlendirileceği bildirildi. ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı kaynaklara göre Young, bu süreçte sahalara dönemeyecek.

Söz konusu iki sakatlık nedeniyle son sekiz maçı kaçıran Young'ın, açıklanan zaman çizelgesine göre en az 15 karşılaşmada daha forma giymesi beklenmiyor.


Washington Wizards, Young'ı geçtiğimiz hafta Atlanta Hawks'tan takas yoluyla kadrosuna katmış, karşılığında tecrübeli guard CJ McCollum ile forvet Corey Kispert'i Atlanta'ya göndermişti.

Young bu yaz serbest oyuncu olma hakkına sahip olsa da, lig çevrelerinde 2026-27 sezonu için geçerli olan 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmasının yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.

Oklahoma çıkışlı oyuncu, bu sezon çıktığı 10 maçta 19,3 sayı ve 8,9 asist ortalamaları yakaladı. Young, Hawks formasıyla geçirdiği sekiz sezonda dört kez All-Star seçilmişti.

Washington Wizards, Çarşamba günü oynanan maçlar öncesinde Doğu Konferansı'nda 10 galibiyet – 28 mağlubiyetlik derecesiyle sondan ikinci sırada yer alıyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
