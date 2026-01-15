Yıldız oyuncu Trae Young'ın Washington Wizards formasıyla yapacağı ilk maç bir süre daha ertelendi.27 yaşındaki yıldız oyun kurucunun, hâlâ diz iç yan bağ (MCL) zorlanması ve uyluk kasında (quad) aldığı darbe nedeniyle iyileşme sürecinde olduğu ve NBA All-Star arasının ardından yeniden değerlendirileceği bildirildi. ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı kaynaklara göre Young, bu süreçte sahalara dönemeyecek.Söz konusu iki sakatlık nedeniyle son sekiz maçı kaçıran Young'ın, açıklanan zaman çizelgesine göre en az 15 karşılaşmada daha forma giymesi beklenmiyor.Washington Wizards, Young'ı geçtiğimiz hafta Atlanta Hawks'tan takas yoluyla kadrosuna katmış, karşılığında tecrübeli guard CJ McCollum ile forvet Corey Kispert'i Atlanta'ya göndermişti.Young bu yaz serbest oyuncu olma hakkına sahip olsa da, lig çevrelerinde 2026-27 sezonu için geçerli olan 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmasının yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.Oklahoma çıkışlı oyuncu, bu sezon çıktığı 10 maçta 19,3 sayı ve 8,9 asist ortalamaları yakaladı. Young, Hawks formasıyla geçirdiği sekiz sezonda dört kez All-Star seçilmişti.Washington Wizards, Çarşamba günü oynanan maçlar öncesinde Doğu Konferansı'nda 10 galibiyet – 28 mağlubiyetlik derecesiyle sondan ikinci sırada yer alıyor.