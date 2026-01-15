Samsunspor'un Konferans Ligi'nde kura heyecanı

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oluyor.
Lig aşamasını 12. sırada tamamlayan Samsunspor'un rakibinin de belirleneceği UEFA Konferans Ligi kura çekimi TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
SAMSUNSPOR SERİBAŞI
Lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdırırken 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler, son 16 bileti için play-off turunda kozlarını paylaşacak.
Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada tamamlayarak kuraya seribaşı katılma hakkı kazandı.
SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Samsunspor, play-off turunda Finlandiya ekibi KuPS Kuopio veya Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile eşleşecek.
Son 16 play-off turu karşılaşmaları, 19 ve 26 Şubat'da oynanacak.
Seribaşı takımlar: Samsunspor, AZ Alkmaar (Hollanda), Crystal Palace (İngiltere), Fiorentina (İtalya), Lausanne-Sport (İsviçre), Celje (Slovenya), Lech Poznan (Polonya), Rijeka (Hırvatistan).
Seribaşı olmayan takımlar: Jagiellonia (Polonya), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi), Noah (Ermenistan), Zrinjski (Bosna Hersek), Drita (Kosova), KuPS Kuopio (Finlandiya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Sigma Olomouc (Çekya).
