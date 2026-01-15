Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Gece yarısı açıkladılar!

Sezon başında Beşiktaş'tan Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralanan Elan Ricardo'nun sözleşmesi sona erdi.



Siyah-beyazlı yönetim, kiralık sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki futbolcuyu, ülkesinin takımlarından Deportes Tolima'ya kiraladığını duyurdu.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Club Deportes Tolima da, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile transferi duyurdu.Öte yandan Siyah-beyazlı yönetim ara transfer döneminde Mert Günok, David Jurasek, Jonas Svensson ve Gabriel Paulista ile yollarını ayırmıştı.