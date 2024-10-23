Ankara'da canlı bomba saldırısı: Çatışma devam ediyor

Son dakika haberleri... Ankara TUSAŞ'ın önünde silah ve patlama sesleri yükseldi. Konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor. Ankara Kahramankazan'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde canlı bomba saldırısı yapıldı. Çatışma çıkarken Özel Harekat Timleri bölgeye sevk edildi.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı. Hacıalioğlu, "Bizler an itibariyle yoldayız. İlk edindiğimiz bilgiye göre önce silah seslerinin duyulduğu ifade edildi. Daha sonra ise bir patlamadan söz ediliyor. 1 No'lu güvenlik kapısının orada bir patlama olduğu ve kapının havaya uçtuğu ifade ediliyor." dedi.

TUSAŞ'ın içerisinden iki ambulansın çıkış gerçekleştirdiği belirtildi. Bölgeye sevkiyat devam ediyor. Oldukça sıcak bir haber. Bu noktaya bir saldırı gerçekleştirilmiş durumda.

Rehin alma gibi bazı durumların da yaşandığı söyleniyor ama bunlar teyide muhtaç bilgiler. İçeride bir silahlı çatışmanın yaşandığı yönünde bilgiler var.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.