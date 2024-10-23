Jose Mourinho'dan Oosterwolde açıklaması!

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

Jose Mourinho: "Sol bek için belki de televizyondaki uzmanlardan tavsiye alırım. O uzmanların her şeye çözümü var. Eğer sizin tavsiyelerinizi alırsam korunmuş olurum. Szymanski olabilir, kendisi solak ve hızlı bir oyuncu. Belirtilmiş olduğu gibi gol de atamıyor. Uzman bu şekilde tavsiye ederse Szymanski'yi koyarız."



"FERGUSON İLE HARİKA İLİŞKİM VAR"



Jose Mourinho: "Sir Alex Ferguson ile harika ilişkim var. Belgeselim çıktığında saygımın nedenini göreceksiniz. Kulüpteki elçi rolünü kaybetmesinin bir önemi yok. Onun rolü elçi rolünden ver birkaç pounddan daha değerli. Herkes onu seviyor ve saygı duyuyor."



"ONLARA KARŞI BİR DUYGUM YOK"



Jose Mourinho: "Manchester United'ın transferleriyle ilgili cevap veremem. Onlara başarılar diliyorum. Futbolun doğası gereği onlarla karşılaşacağız ve ben kazanmak istiyorum. Manchester United'ın durumuna güldüğümü ve akıl oyunlarımı yaptığımı düşünüyor olabilirsiniz. Onları analiz ettik ve gerçekten iyi takımlar. En yakın zamanda başarıya ulaşacaklardır. Umarım yakın zamanda olur. Umarım bir gün İngiltere'ye gidersem, o zamandan önce başarılı olurlar. Şu an onlara karşı bir duygum yok."



"ARADA BÜYÜK BİR BOŞLUK VE FARK VAR"



Jose Mourinho: "Porto, Chelsea, Real Madrid gibi büyük takımlarla Manchester United'a rakip oldum. İki takımı kıyaslarsak, arada büyük bir boşluk ve fark var. Biz de bunu kapatmak için çalışacağız."

