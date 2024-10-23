İşte Galatasaray'ın yenilmezlik serisi!

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakada mağlup olmadı.
Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadın.
Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadın.
Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.