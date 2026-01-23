23 Ocak
Trabzonspor-Kasımpaşa
0-0DA
23 Ocak
A.Demirspor-Bandırmaspor
0-2DA
23 Ocak
St. Pauli-Hamburger SV
22:30
23 Ocak
Levante-Elche
23:00
23 Ocak
Inter-Pisa
22:45
23 Ocak
Auxerre-PSG
22:00
23 Ocak
Darmstadt-Nürnberg
0-024'
23 Ocak
Arminia Bielefeld-Holstein Kiel
0-025'
23 Ocak
Standard Liege-Gent
22:45

CANLI | Fenerbahçe Beko - Baskonia

EuroLeague'de liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe Beko, Kosner Baskonia'yı ağırlıyor...

calendar 23 Ocak 2026 20:36 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 20:55
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Fenerbahçe Beko - Baskonia
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 24. haftasında İspanya'nın Kosner Baskonia ekibini konuk ediyor...

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 20.45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

FENERBAHÇE BEKO: 11

BASKONIA: 9 

(1. ÇEYREK)

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, 
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK, SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!



 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 11 6 2 35 21 39
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 19 3 8 8 14 24 17
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.