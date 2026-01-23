CANLI | Fenerbahçe Beko - Baskonia

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 24. haftasında İspanya'nın Kosner Baskonia ekibini konuk ediyor...
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 20.45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE BEKO: 11
BASKONIA: 9
(1. ÇEYREK)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK, SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 20.45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE BEKO: 11
BASKONIA: 9
(1. ÇEYREK)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK, SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!