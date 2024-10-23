Jose Mourinho'dan yorumculara olay gönderme

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Mourinho, Manchester United maçı öncesi gazetecilere gönderme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan yorumculara olay gönderme
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23 Ekim 2024 14:29
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçı öncesi yayıncı kuruluş TRT'ye konuştu.

"Manchester United'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye kaybetti. Bu kez bizi nasıl bir maç bekliyor?" sorusuna Mourinho, "Fenerbahçe de Manchester'da kaybetti. O sene Manchester United, Avrupa şampiyonu oldu ve ben de teknik direktörüydüm." cevabını verdi.

Jose Mourinho, "O kaybettiğimiz maçta Moussa Sow harika bir gol atmıştı. O gol maçı kazandırmayı hak etmişti." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"Nasıl bir formasyonla yarın Oosterwolde'nin eksikliğini doldurmaya çalışacaksınız?" sorusuna Mourinho, "Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim. İlk 11 için uzmanlardan tavsiyeler alacağım." sözleriyle cevap verdi.

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