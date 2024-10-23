Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yapılacak mücadeleleri yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor: Turgut Doman
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Batuhan Kolak
19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Ali Şansalan
27 Ekim Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Mertoğlu
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor: Turgut Doman
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Batuhan Kolak
19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Ali Şansalan
27 Ekim Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Mertoğlu
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi