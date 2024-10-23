Galatasaray'ın Avrupa Ligi karnesi!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 17 maçının 15'inde yenilmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Avrupa Ligi karnesi!
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23 Ekim 2024 21:35
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 17 müsabakanın 15'inde rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 17 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 8'ini kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

"Sarı Kırmızılılar" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.

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