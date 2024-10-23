Galatasaray'ın Avrupa Ligi karnesi!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 17 müsabakanın 15'inde rakiplerine boyun eğmedi.
Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 17 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 8'ini kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.
"Sarı Kırmızılılar" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.
Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 17 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 8'ini kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.
"Sarı Kırmızılılar" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.