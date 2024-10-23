Okan Buruk'tan Yunus Akgün tepkisi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ün PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Yunus Akgün tepkisi!
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23 Ekim 2024 20:34
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Elfsborg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, Yunus Akgün'ün PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Yunus Akgün'ün sevkine şaşırdık. Daha önce de şaşırdık, yine şakınız. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Yunus'un ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum ve ortada ceza alacak bir şey yok. Kurul karar verecek, saygılıyız. Sadece Galatasaraylı oyuncular bunu yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Buruk, "Çok fazla hakem hatası yaşıyoruz. Trabzonspor ve Galatasaray çok fazla hakem hatasına maruz kaldı. En çok Trabzonspor ve biz bunu yaşıyoruz. Güveniyoruz, saygı duyuyoruz. Teknik adam olarak sahada kalmak istiyorum. Birileri istedi diye sevk yapılması herkes için sıkıntı. Yarın öbür gün ben de isteyeceğim, herkes isteyecek. TFF'ye, başkana ve kurullara güveniyoruz. Kararlarına saygı duyuyoruz." dedi.

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