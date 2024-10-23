Milli Takım antrenörü Ergin Ataman kendisine sorulan "Macaristan'la oynanacak Avrupa Şampiyonası eleme maçı kadrosuna Fenerbahçeli oyuncu çağıracak mısın?" sorusuna şöyle cevap verdi:



"Ben Milli Takım antrenörüyüm. Görevim, olabilecek en ideal kadroyu seçip çalıştırmak ve oynatmaktır. Bu anlamda benim yapacağım bir şey yok."





''Panathinaikos ve Basketbol Milli Takım Baş Antrenörü Ergin Ataman, geçenlerde Galatasaray ile oynadıkları özel maç sırasında Sarı -kırmızılı taraftarları Fenerbahçe galibiyetine gönderme yaparak parmaklarıyla 3-1 işareti verip selamlamış, alkış almıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü haklı olarak centilmenlik dışı davranan Ataman'ı protesto etti. Hoca da özür diledi. Ancak kulüp yönetimi bu özürü yok saydığı gibi Milli Takım'a oyuncu göndermeyeceğini de açıkladı.''



''Basketbol Disiplin Yönergesi'ne göre Milli Takım'ın çağrısına uymayanlar, bir aydan bir yıla (Md.27/1) kadar cezalandırılabilecek. Oyuncular dışındaki ilgili kişiler ise 6 aya kadar hak mahrumiyeti ile 100 bin liralık para cezası alacak.''



''TATSIZ KARARDAN VAZGEÇİLMELİDİR''



''Fenerbahçe Başkanı ve yöneticilere çağrım şudur: Bu çatışmanın hiç kimseye, hiçbir kuruma yararı yok. Aksine sıkıntılı bir durum söz konusu. Yeteri kadar tepki gösterildiğini düşünüyorum. Özür dilendiğine göre… Fenerbahçe Milli Takım'da sorun yaratacak bu tatsız karardan vazgeçmelidir.''

Panathinaikos ile 24 Eylül günü karşı karşıya gelmişti.Maç sonunda Panathinaikos'un antrenörü 3-1'lik derbi skorunu işaret ederek eliyle 3 yapmıştı. Fenerbahçe , bunun üzerine Ergin Ataman milli takım antrenörü olmaya devam ettikçe kırmızı beyazlı forma için oyuncu göndermeyeceğini açıklamıştı.Ergin Ataman ne kadar özür dilese de Fenerbahçe kabul etmemişti.Bu olayların üzerine bir gelişme daha yaşandı.Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Atilla Gökçe, bu konu hakkında bir yazı kaleme aldı.