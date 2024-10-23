Fethiye Belediyesi çalışanları, Anıtkabir'e pedal çevirecek

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye çalışanları, Anıtkabir'e kadar bisikletle gidecek.



Cumhuriyetin 101. kuruluş yıldönümünde, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre temizliğine dikkat çekmek isteyen kurum çalışanları "İki Teker, 0 Karbon" projesini hazırladı.



Proje kapsamında Anıtkabir'e kadar yaklaşık 640 kilometre pedal çevirecek 3 kişiyi, Belediye Başkanı Alim Karaca, bisiklet tutkunlarıyla vatandaşlar uğurladı.



Karaca, yaptığı açıklamada, otomobil yerine bisiklet kullanmanın her 7 kilometrelik mesafede 1 kilogram karbon emisyonunu önlediğini söyledi.



Projenin dünya ve ülkede yaşanan iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlandığını belirten Karaca, "Temizlik İşleri Müdürümüz ile çalışma arkadaşları böyle bir projeyi bana getirdiklerinde açıkçası ben de çok heyecanlandım. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun." dedi.



Tura çıkan Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar ise "Hem çevre temizliğine vurgu yapmak için, hem de Cumhuriyetin ilk yıllarında bisiklet takımı kurduran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına atfen 101. yılın coşkusuyla 29 Ekim'de 640 kilometrelik güzergahı bisikletlerimiz ile tamamlamayı hedefledik. Atamıza saygı ve şükranlarımızı sunup Fethiye'ye geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.



