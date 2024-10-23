Atletico'ya Lille şoku! İkinci kez kaybettiler

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Lille'e 3-1 mağlup oldu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Atletico'ya Lille şoku! İkinci kez kaybettiler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2024 23:57
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Lille ile karşılaştı. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan maçı Lille 3-1 kazandı.

Diego Simeone'nin öğrencileri 8. dakikada Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti. Lille, Edon Zhegrova'nın 61. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Konuk ekip Jonathan David'in 74. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Jonathan David 89'da bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Lille sahadan 3 puanla ayrıldı.

Lille'in ilk golünde asisti eski Trabzonsporlu Thomas Meunier yaptı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, eski takımı Atletico Madrid'in maçını tribünden takip etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 2. mağlubiyetini alan Atletico Madrid, 3 puanda kaldı. İkinci galibiyetini alan Bruno Genesio'nun takımı 6 puana çıktı.

Bir sonraki karşılaşmada Atletico Madrid, PSG deplasmanına gidecek. Lille ise Juventus'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery