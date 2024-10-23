Liverpool, Devler Ligi'nde 3'te 3 yaptı!

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Leipzig ile karşılaştı. Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçı Liverpool 1-0 kazandı.



Arne Slot'un takımına galibiyeti getiren golü 27. dakikada Darwin Nunez kaydetti.



OPENDA'NIN GOLÜ İPTAL!



Leipzig'de Openda'nın 26. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



3 maçta mağlup olmayan ve 9 puan toplayan Liverpool, sadece 1 gol yedi. Leipzig ise Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kaybetti.



Bir sonraki haftada Liverpool, Leverkusen ile karşılaşacak. Leipzig ise Celtic'e konuk olacak.



