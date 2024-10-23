Liverpool, Devler Ligi'nde 3'te 3 yaptı!

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Leipzig ile karşılaştı. Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçı Liverpool 1-0 kazandı.
Arne Slot'un takımına galibiyeti getiren golü 27. dakikada Darwin Nunez kaydetti.
OPENDA'NIN GOLÜ İPTAL!
Leipzig'de Openda'nın 26. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
3 maçta mağlup olmayan ve 9 puan toplayan Liverpool, sadece 1 gol yedi. Leipzig ise Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kaybetti.
Bir sonraki haftada Liverpool, Leverkusen ile karşılaşacak. Leipzig ise Celtic'e konuk olacak.
Arne Slot'un takımına galibiyeti getiren golü 27. dakikada Darwin Nunez kaydetti.
OPENDA'NIN GOLÜ İPTAL!
Leipzig'de Openda'nın 26. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
3 maçta mağlup olmayan ve 9 puan toplayan Liverpool, sadece 1 gol yedi. Leipzig ise Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kaybetti.
Bir sonraki haftada Liverpool, Leverkusen ile karşılaşacak. Leipzig ise Celtic'e konuk olacak.