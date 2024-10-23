Mauro Icardi, Milan Baros'u yakaladı

Mauro Icardi, Galatasaray'daki 61. golünü atarak Milan Baros'u yakaladı ve sarı-kırmızılıların en çok gol atan yabancı oyuncuları listesinde ikinci sıraya ortak oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, Milan Baros'u yakaladı
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23 Ekim 2024 21:48
Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Galatasaray tarihindeki en yabancı oyuncular listesinde ikinci sıradaki Milan Baros'u yakaladı.

Sarı-kırmızılı takımla üçüncü sezonunu geçiren Icardi, 85. resmi maçına Elfsborg karşısında çıktı. Bu müsabakaya kadar 60 kez gol sevinci yaşayan 31 yaşındaki santrfor, İsveç temsilcisi karşısında perdeyi açan golü kaydetti.

Toplamda 61 gole ulaşan Icardi, Galatasaray'da resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncu listesinde ikinci sırada bulunan Çek santrfor Milan Baros ile gol sayılarını eşitledi.

Icardi, son 6 maçın 4'ünde fileleri havalandırdı


Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi, çıktığı son 6 resmi maçın 4'ünde skor katkısı verdi.

Tecrübeli futbolcu, 25 Eylül'deki PAOK maçıyla başlayan süreçte Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üçer maça çıktı. İki kulvarda da birer müsabakayı boş geçen Icardi, diğer 4 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı.

 

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