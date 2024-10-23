Haber Tarihi: 23 Ekim 2024 16:24 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 16:24

Ankara'da canlı bomba patlaması | Ankara'da TUSAŞ'a saldırı

Ankara'da canlı bomba patlaması | Ankara'da TUSAŞ'a saldırı | Ankara Türk Havacılık ve Uzay Sanayi önünde iki patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

Ankara'da canlı bomba patlaması | Ankara'da TUSAŞ'a saldırı
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Ankara Kahramankazan'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) önünde iki patlama ve silah sesleri duyuldu.

Çevresinde bulunan fabrikalar ve işyerlerinde işçilerin dışarı çıkışına izin verilmiyor. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili "çalışıyoruz" dedi.

TUSAŞ içindekiler sığınağa alındı. Olay yerine özel hareket personeli sevk edildi.

Olayın terör saldırısı olduğundan şüpheleniliyor. Canlı bomba olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Operasyon sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi.

TUSAŞ NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.

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