Galatasaray'da Yunus Akgün yine attı!

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Yunus Akgün, Elfsborg takımını da boş geçmedi.

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Galatasaray'da Yunus Akgün yine attı!
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23 Ekim 2024 19:37
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Galatasaray'ın Elfsborg'u 4-3 mağlup ettiği maçta Yunus Akgün yine sahneye çıktı.

Sarı kırmızılı takımın yükselen yıldızlarından biri olan Yunus, Avrupa Ligi lig aşamasında üst üste 3. maçta da gol buldu.

Daha önce PAOK ve RFS maçlarında ağları havalandıran başarılı futbolcu, Elfsborg maçını da boş geçmedi.

Yunus Akgün, lig ve Avrupa'da bu sezon toplam 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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