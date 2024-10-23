Erik ten Hag: 'Elimizdeki oyuncularla mücadele edeceğiz'

Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, Avrupa Ligi'nde 24 Ekim Perşembe günü Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi takımda sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu.
Takımdaki eksiklerin çokluğunun işlerini zorlaştırdığını sözlerine ekleyen 54 yaşındaki teknik adam Erik Ten Hag, şunları söyledi:
"Kolay değil ama biz bir takım olarak bununla başa çıkacağız. Önümüzde çok maç var. Oyuncular çok maç oynamayı da severler. İyi bir adım attık, bu yönde devam edeceğiz. Elimizdeki oyuncularla mücadele edeceğiz. Sakatlık olmamasını diliyorum."
Erik ten Hag ile basın toplantısına çıkan orta saha oyuncusu Christian Eriksen, takım olarak taktiksel anlamda saha içine değişikliğe gittiklerini dile getirdi.
Kendisi açısından taktiğin fark etmeyeceğini söyleyen Eriksen, "Önemli olan benim oynayabildiğim kadar çok oynamam ve bu da hocanın kararı." diye konuştu.
Eriksen, Türkiye'deki futbol atmosferini daha önce Danimarka Milli Takımı formasıyla ve geçen yıl da Manchester United ile Galatasaray'a karşı yaşadığını söyleyerek atmosferin kendisini etkilemediğini anlattı.
Takımdaki eksiklerin çokluğunun işlerini zorlaştırdığını sözlerine ekleyen 54 yaşındaki teknik adam Erik Ten Hag, şunları söyledi:
"Kolay değil ama biz bir takım olarak bununla başa çıkacağız. Önümüzde çok maç var. Oyuncular çok maç oynamayı da severler. İyi bir adım attık, bu yönde devam edeceğiz. Elimizdeki oyuncularla mücadele edeceğiz. Sakatlık olmamasını diliyorum."
Erik ten Hag ile basın toplantısına çıkan orta saha oyuncusu Christian Eriksen, takım olarak taktiksel anlamda saha içine değişikliğe gittiklerini dile getirdi.
Kendisi açısından taktiğin fark etmeyeceğini söyleyen Eriksen, "Önemli olan benim oynayabildiğim kadar çok oynamam ve bu da hocanın kararı." diye konuştu.
Eriksen, Türkiye'deki futbol atmosferini daha önce Danimarka Milli Takımı formasıyla ve geçen yıl da Manchester United ile Galatasaray'a karşı yaşadığını söyleyerek atmosferin kendisini etkilemediğini anlattı.