Tofaş, sahasında galip gelmeyi bildi

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında, A Grubu'nda TOFAŞ, Almanya'nın Basketball Lowen Braunschweig takımını 102-90 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tofaş, sahasında galip gelmeyi bildi
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23 Ekim 2024 22:32
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında, A Grubu'nda TOFAŞ, Almanya'nın Basketball Lowen Braunschweig takımını 102-90 mağlup etti.
 Salon: TOFAŞ

Hakemler: Sergii Zashchuk (Ukrayna), Ioannis Tsibouris (Yunanistan), Zdenko Tomasovic (Slovakya)

TOFAŞ: Reed 20, Perez 5, Yiğitcan Saybir 19, Tolga Geçim 13, Thompson 7, Özgür Cengiz 3, Trifunovic 9, Berk Demir 2, Brien 15, Bankston 9

Basketball Lowen Braunschweig: Scuka 1, Zylka 8, Velicka 12, Fru 14, Flanigan 3, Crockett 12, Gian Aydınoğlu 7, Ewelt 6, Nije 23, Holloway 4

1. periyot: 29-20

Devre: 58-46

3. periyot: 81-65

 

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