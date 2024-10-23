Şenol Güneş'ten İrfan Can'a açık çek!

Sözleşmesi bitecek olan milli yıldız İrfan Can Kahveci, imza parası isteyince Fenerbahçe ile bağları gerildi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine gelen İrfan Can Kahveci için Trabzonspor da kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Şenol Güneş'ten İrfan Can'a açık çek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2024 10:08
Son güncelleme 23 Ekim 2024 10:11
Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin masaya oturup hemen imza atması bekleniyordu. Ancak işler beklendiği gibi bitmedi.

Sarı lacivertli yönetim, İrfan Can'ın imza parası istemesi üzerine masadan kalktı. Galatasaray ve Beşiktaş da tecrübel ifutbolcu için anında devreye girdi.

Galatasaray pusuda beklerken, Beşiktaş ise Rashica ve Muçi'ye alternatif olarak İrfan'ın transferinde tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.

Ancak Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Trabzonspor, İrfan'a açık çek önerip "Bize gel, istediğin rakamın altına imza at." diyerek piyasayı alt üst etti

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery