Şenol Güneş'ten İrfan Can'a açık çek!

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin masaya oturup hemen imza atması bekleniyordu. Ancak işler beklendiği gibi bitmedi.
Sarı lacivertli yönetim, İrfan Can'ın imza parası istemesi üzerine masadan kalktı. Galatasaray ve Beşiktaş da tecrübel ifutbolcu için anında devreye girdi.
Galatasaray pusuda beklerken, Beşiktaş ise Rashica ve Muçi'ye alternatif olarak İrfan'ın transferinde tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.
Ancak Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Trabzonspor, İrfan'a açık çek önerip "Bize gel, istediğin rakamın altına imza at." diyerek piyasayı alt üst etti.
Sarı lacivertli yönetim, İrfan Can'ın imza parası istemesi üzerine masadan kalktı. Galatasaray ve Beşiktaş da tecrübel ifutbolcu için anında devreye girdi.
Galatasaray pusuda beklerken, Beşiktaş ise Rashica ve Muçi'ye alternatif olarak İrfan'ın transferinde tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.
Ancak Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Trabzonspor, İrfan'a açık çek önerip "Bize gel, istediğin rakamın altına imza at." diyerek piyasayı alt üst etti.