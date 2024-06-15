Beşiktaş'tan Hummels'e yakın takip

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels için mesailerini sıklaştırdı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Hummels'e yakın takip
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15 Haziran 2024 12:22
Son güncelleme 15 Haziran 2024 13:12
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Mats Hummels, Borussia Dortmund ile yollarını resmen ayırdı.

35 yaşındaki başarılı stoper için veda mesajı yayınlandı.

YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Siyah-beyazlıların olumlu yanıt beklediği Alman savunma oyuncusuna Milan ve Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler bulunuyor.



Beşiktaş yönetiminin kısa süre içerisinde Hummels ile yeniden görüşeceği öğrenildi.

TARAFTARLAR AKIN ETTİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Mats Hummels'in Instagram hesabına 750 binin üzerinde "#ComeToBeşiktaş" yorumu yaptı.

508 MAÇA ÇIKTI

Borussia Dortmund kariyerinde tam 508 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 38 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.

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