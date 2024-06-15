Julian Nagelsmann: 'Durmadan devam etmek zorundayız'

EURO 2024'ün açılış maçında İskoçya'yı 5-1 mağlup eden Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Maçtan önce bu skoru kabul edeceğini söyleyen Julian Nagelsmanni "Maçtan önce kesinlikle bu sonucu kabul ederdim. İlk 20 dakika çok etkileyiciydi. İlk goller çok iyiydi. İskoçların da etkilendiğini düşünüyorum. Kendimizi çok iyi gösterdik. İlkay'ın performansından da çok memnunum, çok iyiydi, her zaman pasa hazırdı. Birçok oyuncunun erken dönemde iyi performans göstermesi çok değerli. Jamal gerçekten güzel bir gol attı, Florian Wirtz de öyle. İlkay da bir golü hak etti." ifadelerini kulandı.



Durmadan devam etmeleri gerektiğini söyleyen Nagelsmann şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Bugün övgüleri sadece bir kişinin almaması harika. Bu iyi bir adımdı ama aynı zamanda sadece bir ilk. Devam etmek zorundayız. Genel olarak şu anda buna ihtiyacımız var. Macaristan maçı Çarşamba günü farklı olacak."



