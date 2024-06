Yurt dışı çıkış harcı ne zaman ödenir? 2024

Pul harcı T.C pasaportu ile yurt dışına çıkan vatandaşların ödediği bir vergi çeşidi olarak bilinir. Seyahat edecek tüm vatandaşların ülkeden çıkış yapmadan önce harç ödemesini yapması ve ilgili belgeyi pasaport görevlisine ibraz etmesi gerekir. Söz konusu prosedür bordo pasaport sahiplerinin yanı sıra yeşil pasaport sahipleri için de geçerlidir. Harcın ödenmediği durumlarda pasaport kontrolünden geri çevrilirsiniz ve yurt dışına çıkışınız engellenir.



Yurt Dışı Çıkış Harcı Nereye ve Nasıl Ödenir?



Yurt dışı çıkış harcı ödeme yöntemleri arasından size en uygun olanı seçebilirsiniz. "Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir?" veya "Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir?" gibi sorularınız için şu yöntemleri deneyebilirsiniz. Harcınızı havalimanındaki noktalardan, internetten ve bankadan ödeyebilirsiniz. İşte yurt dışı çıkış harcı ödeme alternatifleri:



Banka Üzerinden Ödeme



Seyahate çıkmadan önce harcınızı ödemek için bir banka şubesine uğrayabilirsiniz. Ödeme yapmak için anlaşmalı bankalardan birini seçmeniz ve ödemenizi yapmanız mümkündür. Harç ödemesi yapmak için tercih edebileceğiniz bankalar şu şekildedir:



Şekerbank

İş Bankası

Ziraat Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

Akbank

Denizbank

Vakıflar Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Finansbank

Halk Bankası

Garanti Bankası



Online Ödeme



Yurt dışı çıkış harcı online ödeme seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Özellikle seyahat öncesi yoğun olduğunuz durumlarda banka şubesine uğrayıp ödeme yapmakta zorlanabilirsiniz. Bu tip durumlarda internet üzerinden harç ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlaşmalı bankaların mobil bankacılık hizmetleri aracılığıyla ödemenizi kolayca yapmanız mümkündür.



Havalimanında Ödeme



Seyahat planınızı ani bir şekilde yaptıysanız yurt dışı çıkış harcı ödemeyi unutmuş olabilirsiniz. Eğer böyle bir durumla karşılaştıysanız harç bedelini havalimanında yer alan harç ödeme noktaları üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Harç ödemesi karşılığında size görevli tarafından bir harç pulu verilir. Pasaport kontrolü sırasında bu pulu görevliye göstermeniz yeterlidir.



Yurt Dışı Çıkış Harcı Ne Kadardır?



Pul harcı adıyla da bilinen yurt dışı çıkış harcı muaf tutulan kişiler haricinde herkes tarafından ödenen bir bedeldir. 2023 yılı için belirlenen yurt dışı harç bedeli 150 TL iken 2024 yılında bir değişiklik yapılmamıştır. Harç bedelleri her yıl belirlenen oranlar dahilinde değişiklik gösterir. Eğer yurt dışı çıkış harcı sorgulama yapmak isterseniz şu adımları takip edebilirsiniz:



EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) resmi web sitesine gidin.

Site üzerindeki arama bölümünde "harç sorgusu" kısmını bulun.

Harç sorgulama başlığı üzerine tıklayın

Ardından talep edilen form bilgilerini doldurun.

Sorgunun ardından ziyaretçiye ait harç ödeme bilgilerini görebilirsiniz.



Yurt Dışı Çıkış Harcı Ne Zaman Ödenir?



Pul harcı ödemesi yurt dışı seyahatinden önce yapılmalıdır. Ödemenin gerçekleşmesi için pasaport geçiş kontrolüne kadar vakit bulunur. Bu süreye kadar ilgili bedelin ödemesinin yapılmış olması gerekir. Ödeme yapılmadığı durumlarda kişilerin yurt dışına çıkışına izin verilmez. "Yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli?" sorusu da merak edilen konular arasındadır. Banka ve online kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde geçerlilik süresi dekont üzerindeki tarihten itibaren bir aydır. Bir ay süre ile kullanılmayan harçlar için ileriki seyahatlerde yeniden harç ödemesi yapılması gerekir.



Yurt Dışı Çıkış Harcı Muafiyet Durumları Nelerdir?



Pul harcı ödeme yükümlülüğünde bazı durumlarda muafiyet hakkı bulunur. Ödemeden muaf tutulan kişilerin özellikleri şu şekildedir:



Yedi yaşından küçük çocuklar

KKTC'ye seyahat eden vatandaşlar

Ticari amaçla yurt dışına çıkan görevliler

Green card sahipleri

Çifte pasaporta sahip olanlar (diğer pasaportla seyahat edildiği durumlarda)

Yurt dışında süresiz oturum/çalışma hakkı bulunanlar

Resmi ziyarette bulunan kamu görevlileri

Pasaportunda "işçi" veya "işçi çocuğu" ifadesi bulunan kişiler

Pasavan evrakı ile çıkış yapan kişiler



Yurt Dışı Çıkış Harcı Her Çıkışta Ödenir mi?



Harç bedeli yurt dışına çıkan kişiler için yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur. Buna göre yurt dışına her çıkışta harç bedelinin ödenmesi gerekir. Eğer yurt dışına bir gün bile çıkacak olsanız, muafiyet listesinde yer alan özellikleri taşımıyorsanız harç bedelini yatırmalısınız. Çıkış harcı ödemelerinde ulaşım türü de fark etmez. Hava, deniz ve kara yolu dahil tüm çıkışlarda harç bedelinin ödenmesi zorunludur. Gün içinde birden fazla çıkış yapılsa dahi her çıkış esnasında ilgili bedelin ödemesi gerçekleştirilmelidir.



Yurt dışı seyahatlerinizde muafiyet listesine dahil değilseniz mutlaka yurt dışı çıkış harcı bedelini ödemelisiniz.

