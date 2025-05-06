Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı.

TFF, Süper Lig'in 31. haftasının maç programını duyurdu.
TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır."
TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır."