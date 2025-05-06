06 Mayıs
Inter-Barcelona
22:00
06 Mayıs
Yverdon-St. Gallen
20:00
06 Mayıs
SV Stripfing-Liefering
19:00
07 Mayıs
Vitoria-Defensa y Justicia
01:00
07 Mayıs
Fortaleza-Colo Colo
03:30
06 Mayıs
Meizhou Hakka-Shanghai Shenhua
0-026'

Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı.

calendar 06 Mayıs 2025 14:15 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025 14:25
Haber: Sporx.com
Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2025 14:15
Son güncelleme 06 Mayıs 2025 14:25
TFF, Süper Lig'in 31. haftasının maç programını duyurdu.

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.