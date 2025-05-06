Türkiye Kupası Finali Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak 2025?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıkacağı tarih merak ediliyor. 14 Mayıs'ta Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri için taraftarlar heyecanla bilet fiyatlarını ve satış bilgilerini bekliyor.



Türkiye Kupası Finali Ne Zaman ve Nerede Oynanacak?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Trabzonspor Galatasaray Türkiye Kupası final maçı, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20:45'te Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.



Türkiye Kupası Final Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak 2025?



Final maçının tarihi belli olurken, taraftarların en çok merak ettiği konu ise Türkiye Kupası final biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı. TFF henüz resmi bir bilet satış tarihi açıklamamış olsa da, çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere göre biletlerin 6 Mayıs 2025 Salı günü satışa sunulması bekleniyor. Bilet satışlarının Passo platformu üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Ancak, taraftarların TFF'nin resmi duyurularını yakından takip etmeleri önem taşıyor.

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