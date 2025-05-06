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Galatasaray, görevinden ayrılan başantrenör Sedat İncesu'ya teşekkür etti

Galatasaray, görevinden ayrılan tekerlekli sandalye başantrenörü Sedat İncesu'ya teşekkür etti

calendar 06 Mayıs 2025 21:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, görevinden ayrılan başantrenör Sedat İncesu'ya teşekkür etti
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06 Mayıs 2025 21:21
Galatasaray Kulübü, görevinden ayrılan tekerlekli sandalye basketbol takımı başantrenörü Sedat İncesu'ya teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Sedat İncesu'nun tekerlekli sandalye branşında verdiği katkılara vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Engel Tanımayan Aslanlarımızın başarılarındaki katkıları, 20 yıllık süre zarfında elde ettiği zaferlerle Galatasaray'da adını unutulmazlar arasına yazdıran tekerlekli sandalye basketbol takımımızın başantrenörü Sedat İncesu'ya kulübümüze verdiği emeklerden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi sunarız." 

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