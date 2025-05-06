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Mert Hakan Yandaş, ameliyat oldu!

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın ameliyat olduğunu açıkladı.

calendar 06 Mayıs 2025 20:39 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025 21:01
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Mert Hakan Yandaş, ameliyat oldu!
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06 Mayıs 2025 20:39
Son güncelleme 06 Mayıs 2025 21:01
Fenerbahçe'nin bir süredir hastanede tedavi altında tutulan futbolcusu Mert Hakan Yandaş, ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol ayak bileği eklemindeki enfeksiyonun kontrol altına alınamadığı tecrübeli futbolcunun, Altunizade Acıbadem Hastanesinde atroskopik debridman operasyonu geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği aktarılarak, "Oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 27 maçta süre bulan Mert Hakan Yandaş, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

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