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Julian Alvarez'den Romero için transfer çağrısı!

Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez, İspanyol ekibiyle adı geçen Cristian Romero için, "Harika bir transfer olur." ifadelerini kullandı.

calendar 06 Mayıs 2025 17:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Julian Alvarez'den Romero için transfer çağrısı!
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06 Mayıs 2025 17:51
Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Alvarez, Tottenham forması giyen ve Atletico Madrid ile transfer için adı geçen Cristian Romero için, "Harika bir transfer olur." yorumu yaptı.

Arjantinli golcü, "Atletico Madrid için Cristian Romero haberleri gündeme geldi. Onun transferi için ne söylersin?" sorusunun ardından, "Umarım bu transfer gerçekleşir. Romero harika bir oyuncu. Bence dünyanın en iyi stoperlerinden birisi ve milli takımdan arkadaşım. Harika bir insan. Takıma böyle harika bir oyuncunun katılması bize çok yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli stoper Cristian Romero'nun kulübü Tottenham ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Atletico Madrid'de bu sezon 51 maçta süre bulan 25 yaşındaki Julian Alvarez, 27 gol attı ve 5 asist yaptı.

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