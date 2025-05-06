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Dries Mertens: "Hala yapabilirim"

Galatasaray'da doğum günü kutlanan Dries Mertens, açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Mayıs 2025 21:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dries Mertens: 'Hala yapabilirim'
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06 Mayıs 2025 21:16
Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılılarda antrenman öncesi Dries Mertens'in 38. doğum günü kutlandı. Kutlamalar sırasında açıklama yapan ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Mertens, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu yaşta bile hala deneyebilir ve oynayabilirim. Dünyanın en güzel işini yapıyoruz. Haydi, önümüzdeki 5 maçı da kazanalım." dedi.

Galatasaray'da bu sezon 48 maçta süre bulan Belçikalı yıldız, 5 gol attı ve 21 asist yaptı.

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