06 Mayıs
Inter-Barcelona
2-045'
06 Mayıs
Yverdon-St. Gallen
1-1
06 Mayıs
SV Stripfing-Liefering
2-1
07 Mayıs
Vitoria-Defensa y Justicia
01:00
07 Mayıs
Fortaleza-Colo Colo
03:30
06 Mayıs
Meizhou Hakka-Shanghai Shenhua
1-3

Bayern Münih'te Schick planı!

Harry Kane'e yedek olabilecek bir santrfor arayan Bayern Münih, Bayer Leverkusen'den Patrik Schick ile ilgileniyor.

calendar 06 Mayıs 2025 22:30 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025 22:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'te Schick planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2025 22:30
Son güncelleme 06 Mayıs 2025 22:32
Bayer Münih, yeni sezonda Harry Kane'i yedekleyebilecek bir santrfor arıyor. Alman ekibinin listesinde Bayer Leverkusen'den Patrik Schick de yer alıyor.

BAYERN TEMASA GEÇTİ!

Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih, Çek futbolcunun menajeri ile temasa geçti ve transferin durumunu sordu.

25 MİLYON EURO AMA...

Bayer Leverkusen'in 29 yaşındaki golcüyü 25 milyon euro karşılığında satmaya hazır olduğu kaydedildi. Ancak Fernando Carro [Bayer Leverkusen CEO] ile Max Eberl [Bayern Münih Sportif Direktörü] arasında sorun olduğu ve 25 milyon euro'nun Bayern Münih için geçerli olup olmayacağının belirsiz olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE

Patrik Schick'in adı Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

Bayer Leverkusen'de bu sezon 43 maçta süre bulan Schick, 25 gol attı ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.