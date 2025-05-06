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Zaniolo'ya 2 maç men cezası!

Fiorentina'nın Roma ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo, 2 maç men cezası aldı.

calendar 06 Mayıs 2025 17:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Zaniolo'ya 2 maç men cezası!
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06 Mayıs 2025 17:01
Fiorentina'nın Roma ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olan ve kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu.

İtalyan futbolcu, hakeme hakaret nedeniyle 2 maç men cezası aldı.

Zaniolo, cezası nedeniyle Venezia ve Bologna maçlarında forma giyemeyecek.

Galatasaray'dan Fiorentina'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde 12 maçta süre bulan Zaniolo, takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı.

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