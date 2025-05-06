Fiorentina'nın Roma ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olan ve kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu.



İtalyan futbolcu, hakeme hakaret nedeniyle 2 maç men cezası aldı.



Zaniolo, cezası nedeniyle Venezia ve Bologna maçlarında forma giyemeyecek.



Galatasaray'dan Fiorentina'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde 12 maçta süre bulan Zaniolo, takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı.



