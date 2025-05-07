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Anadolu Efes son maçta yıkıldı; F.Bahçe'nin rakibi Pana

Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off beşinci maçında Panathinaikos'a kaybetti. Pana, Final Four'da Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

calendar 06 Mayıs 2025 23:56 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 00:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes son maçta yıkıldı; F.Bahçe'nin rakibi Pana
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06 Mayıs 2025 23:56
Son güncelleme 07 Mayıs 2025 00:02
THY EuroLeague Play-Off serisi 5. maçında Panathinaikos AKTOR ile temsilcimiz Anadolu Efes karşı karşıya geldi. OAKA'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 75-67 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, seriyi 3-2 ile noktaladı ve adını Final Four'a yazdırdı.

Cedi Osman, Anadolu Efes'e karşı attığı 28 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Panathinaikos, 23-25 Mayıs'ta Abu Dhabi'de oynanacak Final Four'da Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

DETAYLAR BİRAZDAN...

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