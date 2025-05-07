Anadolu Efes son maçta yıkıldı; F.Bahçe'nin rakibi Pana

THY EuroLeague Play-Off serisi 5. maçında Panathinaikos AKTOR ile temsilcimiz Anadolu Efes karşı karşıya geldi. OAKA'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 75-67 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, seriyi 3-2 ile noktaladı ve adını Final Four'a yazdırdı.
Cedi Osman, Anadolu Efes'e karşı attığı 28 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.
Panathinaikos, 23-25 Mayıs'ta Abu Dhabi'de oynanacak Final Four'da Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, seriyi 3-2 ile noktaladı ve adını Final Four'a yazdırdı.
Cedi Osman, Anadolu Efes'e karşı attığı 28 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.
Panathinaikos, 23-25 Mayıs'ta Abu Dhabi'de oynanacak Final Four'da Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
DETAYLAR BİRAZDAN...