MEB 2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? - 2025

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor. İlk ve ikinci dönem ortak sınavların bir kısmını geride bırakan öğrenciler, 2.dönem 2. ortak sınav tarihlerini araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. ortak sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.