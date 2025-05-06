MEB 2.dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? - 2025

Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor. İlk ve ikinci dönem ortak sınavların bir kısmını geride bırakan öğrenciler, 2.dönem 2. ortak sınav tarihlerini araştırıyor.
2.DÖNEM 2.ORTAK SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak. İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.
ORTAK SINAV TARİHLERİ
2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. ortak sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.
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