06 Mayıs
Inter-Barcelona
22:00
06 Mayıs
Yverdon-St. Gallen
20:00
06 Mayıs
SV Stripfing-Liefering
19:00
07 Mayıs
Vitoria-Defensa y Justicia
01:00
07 Mayıs
Fortaleza-Colo Colo
03:30
06 Mayıs
Meizhou Hakka-Shanghai Shenhua
1-3

Osimhen: "5 maç boyunca her şeyimi vereceğim"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Mayıs 2025 14:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen: '5 maç boyunca her şeyimi vereceğim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2025 14:34
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, basına açıklamalar yaptı.

Türkiye'deki günleri hakkında konuşan Nijeryalı oyuncu, "Şu ana kadar burada olmaktan çok büyük keyif aldım. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Özellikle kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor ve onları söylüyor. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev almaktan çok mutluyum." dedi.

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan golcü futbolcu, "Beşinci yıldızı takacağız. Beş maçımız kaldı, beş maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı." ifadelerini kullandı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.