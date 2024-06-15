Jose Mourinho'dan transfer için karar

Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, tecrübeli teknik direktör listesini yönetime verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan transfer için karar
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15 Haziran 2024 11:48
Son güncelleme 15 Haziran 2024 12:12
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürürken yaptığı analizler doğrultusunda takviyeler istedi.

EN AZ 4 TAKVİYE

Sarı-lacivertliler, en az 1 stoper, 1 ön libero ve 2 kanat oyuncusu transfer etmeyi planlarken Portekizli hocanın, takımı genel anlamda yavaş bulduğunu raporladığı öğrenildi.

Hem Tadic hem İrfan Can Kahveci ile iki kanatta da ağır kalındığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, sol kanat için hızlı ve dribbling yeteneği iyi olan bir isim alınması gerektiğinin altını çizdi.



Sözleşmesi sona eren solda forma giyen Joshua King takımdan ayrılırken, Ryan Kent'e de kendisine kulüp bulması söylendi.

İSMAİL YÜKSEK'E RAKİP GELİYOR

Mou'nun raporunun önceliklerinden diğeri, 6 numara pozisyonu... Fred'in yanına sert bir orta saha isteyen deneyimli teknik adam, geçen sezon kiralanan ve bu dönem bonservisi zorunlu alınacak Rade Krunic'in tarzını yumuşak ve ağır buluyor.

Oyun kurgusunda önemli bir yer tutan ön libero işini sıkı tutan Mourinho, ekibiyle birlikte çalışmalara başladı. Portekizli teknik direktör, yerli kontenjanındaki İsmail Yüksek'i de takımda tutarak rekabeti artırmayı hedefliyor. Yönetim, hocanın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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