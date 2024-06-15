Beşiktaş, Albert Gronbaek'le temas kurdu

Süper Lig devleri Danimarkalı yıldız oyuncu Albert Gronbaek için transfer yarışına girdi.
İKİ DEV YARIŞTA
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Danimarkalı orta saha Gronbaek için Beşiktaş da devrede.
Galatasaray geçen sezondan bu yana yıldız oyuncuyla ilgileniyor.
BEŞİKTAŞ TEMASI KURDU
Beşiktaş ise Danimarkalı orta sahanın menajeriyle ilk teması kurdu. Genç yıldızın, çıkış maddesi yaklaşık 15 milyon Euro.
Siyah- Beyazlılar, transferi 8-9 milyon Euro bandında bitirmeyi hedefliyor. Galatasaray da Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamlara yakın bir teklif sundu.
Danimarkalı orta saha İngiliz ve İtalyan takımları tarafından da takip ediliyor.
27 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Bodo/Glimt formasıyla 27 resmi maça çıkan Albert Gronbaek bu karşılaşmalarda 14 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
İKİ DEV YARIŞTA
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Danimarkalı orta saha Gronbaek için Beşiktaş da devrede.
Galatasaray geçen sezondan bu yana yıldız oyuncuyla ilgileniyor.
BEŞİKTAŞ TEMASI KURDU
Beşiktaş ise Danimarkalı orta sahanın menajeriyle ilk teması kurdu. Genç yıldızın, çıkış maddesi yaklaşık 15 milyon Euro.
Siyah- Beyazlılar, transferi 8-9 milyon Euro bandında bitirmeyi hedefliyor. Galatasaray da Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamlara yakın bir teklif sundu.
Danimarkalı orta saha İngiliz ve İtalyan takımları tarafından da takip ediliyor.
27 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Bodo/Glimt formasıyla 27 resmi maça çıkan Albert Gronbaek bu karşılaşmalarda 14 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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