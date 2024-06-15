Beşiktaş, Albert Gronbaek'le temas kurdu

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş adı bir dönem Galatasaray ile anılan Albert Gronbaek için harekete geçti.

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Beşiktaş, Albert Gronbaek'le temas kurdu
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15 Haziran 2024 12:58
Süper Lig devleri Danimarkalı yıldız oyuncu Albert Gronbaek için transfer yarışına girdi.

İKİ DEV YARIŞTA

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Danimarkalı orta saha Gronbaek için Beşiktaş da devrede.

Galatasaray geçen sezondan bu yana yıldız oyuncuyla ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ TEMASI KURDU

Beşiktaş ise Danimarkalı orta sahanın menajeriyle ilk teması kurdu. Genç yıldızın, çıkış maddesi yaklaşık 15 milyon Euro.



Siyah- Beyazlılar, transferi 8-9 milyon Euro bandında bitirmeyi hedefliyor. Galatasaray da Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamlara yakın bir teklif sundu.

Danimarkalı orta saha İngiliz ve İtalyan takımları tarafından da takip ediliyor.

27 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Bodo/Glimt formasıyla 27 resmi maça çıkan Albert Gronbaek bu karşılaşmalarda 14 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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