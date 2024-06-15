Galatasaray'da stoperlere vize yok!

Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson...
Galatasaray'ın 3 başarılı stoperine de hem Avrupa hem de Arap kulüplerinden yoğun ilgi var. Ancak Aslan'ın hocası Okan Buruk, defans kurgusunu yeniden yapmaya kesinlikle karşı ve bu 3 ismin de takımda kalmasını istiyor.
NELSSON, İSTİSNA OLABİLİR
Galatasaray Yönetimi şu ana kadar gelen teklifleri veto etti. Nelsson için ise kapı kısmen aralık bırakıldı. Sevilla'nın gündeminde yer alan Nelsson'un ayrılık konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor. Eğer İspanyol kulübü 15 milyon Euro veya üzerinde bir teklif sunarsa, Danimarkalı savunmacı için bir istisnanın söz konusu olabileceği öğrenildi.
Galatasaray'ın 3 başarılı stoperine de hem Avrupa hem de Arap kulüplerinden yoğun ilgi var. Ancak Aslan'ın hocası Okan Buruk, defans kurgusunu yeniden yapmaya kesinlikle karşı ve bu 3 ismin de takımda kalmasını istiyor.
NELSSON, İSTİSNA OLABİLİR
Galatasaray Yönetimi şu ana kadar gelen teklifleri veto etti. Nelsson için ise kapı kısmen aralık bırakıldı. Sevilla'nın gündeminde yer alan Nelsson'un ayrılık konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor. Eğer İspanyol kulübü 15 milyon Euro veya üzerinde bir teklif sunarsa, Danimarkalı savunmacı için bir istisnanın söz konusu olabileceği öğrenildi.