Niclas Füllkrug: 'Kazanmayı sonuna kadar hak ettik'

EURO 2024'ün açılış maçında İskoçya'yı 5-1 mağlup eden Almanya'da yıldız golcü Niclas Füllkrug karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Maç boyunca kazanmayı sonuna kadar hak ettiklerini söyleyen Niclas Füllkrug, "İyi başladık, çok fazla topa sahip olduk. Oyun ilerledikçe işler daha da iyiye gitti. Çok fazla enerjimiz vardı, birçok derin koşu yaptık. İskoçya uzun süre 10 kişi kalmasına rağmen 90 dakika boyunca maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Attığı gol ile ilgili de konuşan Füllkrug şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Atmosfer inanılmazdı, tabii ki stada geldiğimizden beri bunu fark ettik. Tam da istediğimiz gibi bir başlangıç oldu. Golümde ilk dokunuşum iyiydi, fazla düşünmedim ve şutu çektim."



