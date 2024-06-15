Steve Clarke: 'Hedefimiz başından beri 4 puan'

EURO 2024'ün açılış maçında Almanya'ya 5-1 mağlup olan İskoçya'da teknik direktör Steve Clarke karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Kendi kendilerine çok zor bir maç yaşattıklarını söyleyen Steve Clarke, "Almanya olağanüstüydü ve biz onlara yetişemedik. İlk yarı çok hızlı bir şekilde elimizden kaçtı, kendimize bir yer edinemedik. Defansif olarak çok iyi değildik ve topla da çok iyi değildik, bu yüzden kendimize zor bir gece yaşattık. Bence ikinci yarıda on kişi çok iyiydik, golü bulmayı başardık ama 5. golü yediğimiz için hayal kırıklığına uğradık." ifadelerini kullandı.



Hedeflerinin en baştan beri 4 puan olduğunu söyleyen Clarke şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Yapmamız gerekenler hala önümüzde duruyor. Şimdi her şey tepki vermekle ilgili, bakalım oyuncular nasıl tepki verecekler. Hedefimiz dört puan. Bunu en başından beri söylüyorum. Bu akşam hiç alamadık, dolayısıyla önümüzdeki iki maçın hedefi hala bu."



