Fenerbahçe'den, 1. Lig'e gidiyor

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de genç oyuncu Omar Fayed, 1. Lig ekibi Iğdır FK yolunda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den, 1. Lig'e gidiyor
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15 Haziran 2024 09:36
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de genç savunmacı Omar Fayed konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusunun, gelecek sezon Trendyol 1. Lig ekibinde oynayabileceği öğrenildi.

ANLAŞTI İDDİASI

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Iğdır FK, Omar Fayed'in kiralık transferi için harekete geçti. Iğdır FK'nın Omar Fayed'in kiralanması konusunda Fenerbahçe ile anlaştığı aktarıldı.



20 yaşındaki stoper, 2023-2024 sezonu başında El Mokawloon'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Omar Fayed, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Novi Pazar forması giymişti.

Mısırlı stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Omar Fayed'in güncel piyasa değeri 600 bin euro. 

 

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