Turgut Atakol Basketbol Turnuvası başlıyor

27. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası, 17-21 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın yanı sıra Belçika, Çekya, Almanya ve Yunanistan mücadele edecek.
27. Turgut Atakol Turnuvası maç programı şu şekilde:
17 Haziran Pazartesi:
16.30 Almanya – Çekya
19.00 Türkiye – Belçika
18 Haziran Salı:
16.30 Belçika – Yunanistan
19.00 Çekya – Türkiye
19 Haziran Çarşamba:
16.30 Belçika – Çekya
19.00 Almanya – Yunanistan
20 Haziran Perşembe:
16.30 Çekya – Yunanistan
19.00 Almanya – Türkiye
21 Haziran Cuma:
16.30 Belçika – Almanya
19.00 Türkiye – Yunanistan
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın yanı sıra Belçika, Çekya, Almanya ve Yunanistan mücadele edecek.
27. Turgut Atakol Turnuvası maç programı şu şekilde:
17 Haziran Pazartesi:
16.30 Almanya – Çekya
19.00 Türkiye – Belçika
18 Haziran Salı:
16.30 Belçika – Yunanistan
19.00 Çekya – Türkiye
19 Haziran Çarşamba:
16.30 Belçika – Çekya
19.00 Almanya – Yunanistan
20 Haziran Perşembe:
16.30 Çekya – Yunanistan
19.00 Almanya – Türkiye
21 Haziran Cuma:
16.30 Belçika – Almanya
19.00 Türkiye – Yunanistan
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