Turgut Atakol Basketbol Turnuvası başlıyor

27. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası, 17-21 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın yanı sıra Belçika, Çekya, Almanya ve Yunanistan mücadele edecek.



27. Turgut Atakol Turnuvası maç programı şu şekilde:



17 Haziran Pazartesi:



16.30 Almanya – Çekya



19.00 Türkiye – Belçika



18 Haziran Salı:



16.30 Belçika – Yunanistan



19.00 Çekya – Türkiye



19 Haziran Çarşamba:



16.30 Belçika – Çekya



19.00 Almanya – Yunanistan



20 Haziran Perşembe:



16.30 Çekya – Yunanistan



19.00 Almanya – Türkiye



21 Haziran Cuma:



16.30 Belçika – Almanya



19.00 Türkiye – Yunanistan





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