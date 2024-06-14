Turgut Atakol Basketbol Turnuvası başlıyor

27. Turgut Atakol Basketbol Turnuvası, 17-21 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Turgut Atakol Basketbol Turnuvası başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2024 18:45
27. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası, 17-21 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın yanı sıra Belçika, Çekya, Almanya ve Yunanistan mücadele edecek.

27. Turgut Atakol Turnuvası maç programı şu şekilde:

17 Haziran Pazartesi:

16.30 Almanya – Çekya

19.00 Türkiye – Belçika

18 Haziran Salı:

16.30 Belçika – Yunanistan

19.00 Çekya – Türkiye

19 Haziran Çarşamba:

16.30 Belçika – Çekya

19.00 Almanya – Yunanistan

20 Haziran Perşembe:

16.30 Çekya – Yunanistan

19.00 Almanya – Türkiye

21 Haziran Cuma:

16.30 Belçika – Almanya

19.00 Türkiye – Yunanistan

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery