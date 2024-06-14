Okçuluk Dünya Yarışması, Antalya'da başladı

Okçuluk Dünya Kota Yarışması, Antalya'da başladı. Türkiye, kadınlarda takım halinde olimpiyat kotası alma şansını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçuluk Dünya Yarışması, Antalya'da başladı
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14 Haziran 2024 16:49
Okçuluk Dünya Kota Yarışması, 84 ülkeden 144'ü kadın 309 sporcunun katılımıyla Antalya'da start aldı.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde organize edilen Paris 2024 Olimpiyatları Dünya Kota Yarışması'nda, son olimpiyat kotaları sahiplerini buluyor.

Dün resmi antrenman atışlarının yapıldığı organizasyonda müsabakalar bugün başladı.

Olimpik okçuların kota için mücadele verdiği yarışmada klasik yay kadınlar takım müsabakalarında Türkiye'yi; Dünya Yenihayat, Fatma Maraşlı ve bireyselde olimpiyat kotasını daha önce alan Elif Berra Gökkır temsil etti.

Kadınlarda takım halinde olimpiyat kotası elde etmeye çalışan Türkiye, ilk turda Kolombiya'ya 5-1 yenilerek bu şansını yitirdi.

Öte yandan, kadınlar takım müsabakalarında Çin'in İran'ı 6-2 yendiği çeyrek final maçının son bölümü sağanak altında gerçekleştirildi.

Olimpiyat Kota Yarışması, 17 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Türkiye, erkeklerde takım halinde olimpiyat kotasını daha önce almıştı.

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