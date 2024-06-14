Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
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14 Haziran 2024 20:02
Son güncelleme 14 Haziran 2024 20:12
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan ancak ligi 3. sırada bitirerek Avrupa vizesi alan Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini açıkladı.

Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada eski oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Anthony Nwakaeme'nin açıklamaları:

"Merhaba Nwakaeme burada. Bu fırsatla birlikte Başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya Bey'e ve şampiyon hoca Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planını benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca büyük büyük teşekkürlerimi de benim "Aile" olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz, benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Nwakaeme geliyor. Bize her yer Trabzon."

Trabzonspor'un, 35 yaşındaki Nijeryalı yıldız ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

145 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor kariyerinde 145 resmi maçta forma giyen Anthony Nwakaeme bu karşılaşmalarda 47 gol, 40 asistlik skor katkısı sağladı.

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