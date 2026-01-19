Felipe Augusto, Trabzonspor'da kendini aştı!

Felipe Augusto, Paul Onuachu'nun yokluğunda Trabzonspor'u sırtlamaya devam etti.
Gençlerbirliği'nden sonra Kocaelispor'u da avlayan Sambacı, bu sezon toplamda fileleri 10 kez sarstı.
Augusto, böylelikle geçmişte oynadığı Corinthians U20 (9) ve Cercle Brugge'deki (9) gol sayısını geride bıraktı ve en yüksek gol karnesine bordo-mavili forma ile ulaştı.
