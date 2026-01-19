19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-075'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-173'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-274'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-048'
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Porto'dan Guimaraes deplasmanında kritik galibiyet

Portekiz Süper Ligi'nde Porto, Guimaraes'i Alan Varela'nın 85. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek Sporting Lizbon ile puan farkını 7'ye çıkardı.

calendar 19 Ocak 2026 01:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Portekiz Süper Ligi 18. hafta maçında Porto deplasmanda Guimaraes'i 1-0 mağlup etti.
 
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 85. dakikada Alan Varela penaltıdan kaydetti.
 
Porto'da milli futbolcu Deniz Gül 72. dakikada oyuna dahil oldu.
 
Porto'da Samu 27. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Guimaraes'de Telmo Arcanjo 90+9'da kırmızı kart gördü.
 
Bu sonuçla birlikte en yakın takipiçisi Sporting Lizbon ile puan farkını 7'ye çıkaran Porto 52 puan olurken, Guimaraes 25 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Porto, Gil Vicente'yi konuk edecek. Guimaraes ise Estoril deplasmanına gidecek.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
